Американская медиа-организация Politico присудила Владимиру Зеленскому звание "мечтатель года".
28 ноября издание Politico назвало лидеров в трёх номинациях — "Деятель", "Мечтатель" и "Разрушитель".
Президента Украины Владимира Зеленского признали "мечтателем года". "Деятелем года" стала глава правительства Италии Джорджа Мелони, а "разрушителем" назначили главу Центробанка РФ Эльвиру Набиулину.
Издание назвало Зеленского "марафонцем". Имя украинского лидера поставили в один ряд с Уинстоном Черчиллем, Мартином Лютером Кингом и Нельсоном Манделой.
Пояснение гласит, что иногда появляется лидер, который в одиночку меняет ход истории.
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