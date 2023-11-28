Зеленского назвали "мечтателем года" в рейтинге самых влиятельных людей Европы

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Американская медиа-организация Politico присудила Владимиру Зеленскому звание "мечтатель года".

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

28 ноября издание Politico назвало лидеров в трёх номинациях — "Деятель", "Мечтатель" и "Разрушитель".

Президента Украины Владимира Зеленского признали "мечтателем года". "Деятелем года" стала глава правительства Италии Джорджа Мелони, а "разрушителем" назначили главу Центробанка РФ Эльвиру Набиулину.

Издание назвало Зеленского "марафонцем". Имя украинского лидера поставили в один ряд с Уинстоном Черчиллем, Мартином Лютером Кингом и Нельсоном Манделой.

Пояснение гласит, что иногда появляется лидер, который в одиночку меняет ход истории.