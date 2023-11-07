Светлана Георгиевна скончалась на 99-м году жизни в Москве от инфаркта. Тело актрисы обнаружила внучка, приехавшая навестить бабушку в Бескудниковском районе столицы.
Светлана Пиньковская — дочь актёра "Бриллиантовой руки" Георгия Светлани, сыгравшего роль члена домкома на общественных началах, сопровождавшего в фильме героиню Нонны Мордюковой. Находясь на гастролях, Георгий Светлани получил письмо о том, что у него родилась дочь Светлана. С этого момента актёр взял псевдоним "Светлани", под которым и вошёл в историю российского кинематографа.
Светлана Георгиевна Пиньковская родилась 8 августа 1925 года.
Дата и место прощания со Светланой Георгиевной пока не названы.
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