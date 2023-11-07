Ушла из жизни певица и актриса Светлана Пиньковская

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Светлана Георгиевна скончалась на 99-м году жизни в Москве от инфаркта. Тело актрисы обнаружила внучка, приехавшая навестить бабушку в Бескудниковском районе столицы.

Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

Светлана Пиньковская — дочь актёра "Бриллиантовой руки" Георгия Светлани, сыгравшего роль члена домкома на общественных началах, сопровождавшего в фильме героиню Нонны Мордюковой. Находясь на гастролях, Георгий Светлани получил письмо о том, что у него родилась дочь Светлана. С этого момента актёр взял псевдоним "Светлани", под которым и вошёл в историю российского кинематографа.

Светлана Георгиевна Пиньковская родилась 8 августа 1925 года.

В 1949 году окончила Музыкально-театральное училище им. Глазунова, которое впоследствии получило название ГИТИС.

Служила в эстрадном театре "Эрмитаж".

В 1952–1954 гг. служила в Московском театре транспорта.

В 1954–1992 — работала в Москонцерте.

Выступала с женским эстрадным оркестром под псевдоним "Светланова".

Дата и место прощания со Светланой Георгиевной пока не названы.