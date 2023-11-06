Скончался советский и российский актер театра и телевидения Владимир Белецкий, который широко известен массовому зрителю благодаря своей роли в пятнадцатом сезоне сериала "Улицы разбитых фонарей".
Актёр родился в 1938 году и окончил Театральное училище имени Щукина в 1975 году. Он работал в различных театрах, включая Норильск, Ульяновск, Караганду, Новомосковск и Ивановский драматический театр.
В его богатом репертуаре были такие роли, как Барон в "На дне" Максима Горького, Жевакин в "Женитьбе" Николая Гоголя, Сорин в "Чайке" Антона Чехова, и Билли Бонс в "Острове сокровищ".
В 1983 году Белецкому было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1999 году он получил звание народного артиста.
Об уходе актёра из жизни сообщил портал "Кино-театр.ру".
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