Умёр актёр из фильма "Улицы разбитых фонарей" Владимир Белецкий

1:09 Your browser does not support the audio element. Культура

Скончался советский и российский актер театра и телевидения Владимир Белецкий, который широко известен массовому зрителю благодаря своей роли в пятнадцатом сезоне сериала "Улицы разбитых фонарей".

Фото: ВКонтакте

Актёр родился в 1938 году и окончил Театральное училище имени Щукина в 1975 году. Он работал в различных театрах, включая Норильск, Ульяновск, Караганду, Новомосковск и Ивановский драматический театр.

В его богатом репертуаре были такие роли, как Барон в "На дне" Максима Горького, Жевакин в "Женитьбе" Николая Гоголя, Сорин в "Чайке" Антона Чехова, и Билли Бонс в "Острове сокровищ".

В 1983 году Белецкому было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1999 году он получил звание народного артиста.

Об уходе актёра из жизни сообщил портал "Кино-театр.ру".

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