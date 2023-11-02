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Умер советский и российский певец и актёр Владимир Урбанович

1:35
Культура

2 ноября ушёл из жизни известный советский и российский певец и актёр Владимир Урбанович. Он стал был заслуженным артистом РСФСР, получив это звание в 1977 году, и затем народным артистом РСФСР.

Умер советский и российский певец и актёр Владимир Урбанович
Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

Урбанович родился 8 июля 1938 года в Усолье-Сибирском. В 1964 году он успешно окончил Иркутское училище искусств, а затем в 1968 году — Новосибирскую консерваторию. С 1965 года артистом был солистом Новосибирского театра оперы и балета.

Актёр проводил гастроли с труппой театра в разных странах, включая Польшу, Египет и Португалию. Он также участвовал в постановке оперы "Борис Годунов" в Баденском театре в Германии, исполнив роль иезуита Рангони. Эту же партию он сыграл в спектакле Мариинского театра в Санкт-Петербурге в 1991 году в режиссуре Андрея Тарковского. В дополнение к своей сценической деятельности он также выступал как концертный певец.

В кинематографе его дебют состоялся в фильме "Алкина песня" в 1969 году, снявшись по одноименному рассказу Анатолия Иванова. Он также принял участие в фильме "Записки сумасшедшего" в 1981 году, а также снялся в ряде других телевизионных фильмов ГТРК "Новосибирск".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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