Дочь загадочно умершей актрисы Екатерины Голубевой повторила её судьбу через 10 лет

2:08 Your browser does not support the audio element. Культура

Известная звезда европейского артхаус кино, которая так и не смогла найти счастья на родине, была обнаружена мёртвой в 2011 году. Екатерина Голубева, российская актриса, ушла из жизни в 44-летнем возрасте, а её дочь Ина Мария Бартайте погибла спустя десять лет.

Фото: Openverse

Дочь покойной российской актрисы Екатерины Голубевой и литовского режиссёра Шарунаса Бартаса скончалась весной 2021 года в Вильнюсе — через десять лет после загадочной смерти матери. Ей было всего 24 года. Она погибла в результате аварии, когда на неё наехал пьяный водитель, когда она каталась на велосипеде, пишет starhit.ru.

Родители Ины встретились на съёмках фильма "Три истории" Бартаса, где между ними завязался роман. Голубева переехала во Францию после этой кинокартины и стала известной актрисой в Европе. Она мечтала вернуться в Россию и развивать карьеру, но не сумела реализоваться там профессионально. Существует информация о том, что актриса страдала длительными периодами депрессии. Её смерть оставила много вопросов. Точные дата и причина кончины остаются неизвестными.

Екатерина Голубева была похоронена 20 августа 2011 года на кладбище Пер-Лашез. Ина Мария Бартайте последовала по стопам матери. Она ушла из жизни за месяц до своего 25-летия.

Ранее сообщалось, что умер заслуженный деятель искусств РФ, актёр Михаил Голубович.