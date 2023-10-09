Умер заслуженный деятель искусств РФ, актёр Михаил Голубович

1:17 Your browser does not support the audio element. Культура

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, художественный руководитель Луганского музыкально-драматического театра на Оборонной и народный артист ЛНР Михаил Голубович скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своём Telegram-канале.

Фото: Openverse

Он отметил, что кончина артиста стала невосполнимой утратой. Пасечник сообщил, что Голубович умер от тяжёлой болезни.

"Совсем немного не дожил Михаил Васильевич до своего 80-летия… Выражаю искренние соболезнования его родным и близким", — написал глава ЛНР.

Пасечник подчеркнул, что для жителей республики Михаил Голубович останется "образцом мужественности, интеллигентности, оптимизма и бесконечной преданности своей земле", отметив, что на территории республики "нет никого, кто не знал бы это имя". Глава ЛНР также отметил, что артист был "человеком-легендой, актёром и режиссёром с мировой известностью", который целую жизнь посвятил развитию культуры своего родного края и гордился тем, что работал и жил в Донбассе, активно популяризируя свою землю как внутри региона, так и за его пределами.