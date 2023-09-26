Умер индийский кинематографист Кулаккаттил Гиваргезе Джордж

1:45 Your browser does not support the audio element. Культура

Кинематографист, известный как К. Г. Джордж, скончался 24 сентября. Его полное имя было Кулаккаттил Гиваргезе Джордж.

Фото: ВКонтакте

Он был заслуженным ветераном индийской киноиндустрии, занимался режиссурой, написанием сценариев, продюсированием и актёрской деятельностью. Его профессиональный путь украшали десятки наград, включая призы за лучший фильм и сценарий.

Согласно информации, опубликованной в The Indian Express, К. Г. Джордж скончался в возрасте 77 лет в доме престарелых в Какканаде из-за последствий инсульта, который он перенёс ранее. В последние дни его состояние ухудшалось.

Певица Сельма Джордж, чей голос прозвучал в множестве кинолент, осталась вдовой после К. Г. Джорджа.

Кулаккаттил Гиваргезе Джордж родился в Керале и получил образование в Индийском институте кино и ТВ в Пуне. Его карьера началась в 1972 году как ассистент режиссёра, и в 1974 году был представлен его первый сценарий. Первый собственный фильм он снял в 1976 году.

К.Г. Джордж был ярким представителем движения, известного как "новое кино" или "параллельное кино" Индии, которое возникло в 50-х годах в Бенгалии как альтернатива коммерческому Болливуду. Оно агитировало против стандартного подхода к созданию фильмов, характеризующегося песнями и танцами.

Ранее сообщалось, что умерла вторая жена Константина Райкина, актриса Гуля Салахова.