Умерла вторая жена Константина Райкина, актриса Гуля Салахова

1:17 Your browser does not support the audio element. Культура

Скончалась известная актриса и художница из Советского Союза и Азербайджана Гуля Салахова. Она была второй женой народного артиста России, актёра и режиссёра Константина Райкина, который также является сыном народного артиста СССР Аркадия Райкина.

Фото: ВКонтакте

Гуля Салахова (настоящее имя Алагез Салахова) была дочерью народного художника СССР, известного живописца и театрального художника Таира Салахова. Её бабушка — народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии, известная советская узбекская актриса, певица и танцовщица Тамара Ханум.

Гуля Салахова ушла из жизни 19 сентября. Эту информацию подтвердил её сын Дан Султанов.

Алагез Салахова родилась в Москве в 1953 году и сделала свой актёрский дебют на экранах в 1978 году, играя роль Севиль в фильме "Юбилей Данте" студии "Азербайджанфильм". В её фильмографии также есть такие работы, как "Перед закрытой дверью", "Другая жизнь" и "Смысл жизни".

Ранее сообщалось, что умер актёр театра и кино Алексей Янин.