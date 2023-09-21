Умерла актриса из США Роуз Грегорио

1:20 Your browser does not support the audio element. Культура

Ушла из жизни американская актриса Роуз Грегорио, известная своими выдающимися работами в театре, кино и телевидении. Она была удостоена престижной награды Clarence Derwent Awards как лучшая актриса второго плана и номинирована на премию "Тони" (театральный "Оскар").

Фото: ВКонтакте

Грегорио также была звездой в медицинских драмах, таких как "Скорая помощь", "Доктор Даги Хаузер", "Медицинский центр", а также в классической "мыльной опере" "Доктора" и "Медсестрах". Её фильмография включает более полусотни проектов, в том числе участие в шоу "Закон и порядок", "Практика", "Она написала убийство" и "Фэлкон Крест".

Грегорио скончалась "в силу естественных причин" на 98-м году жизни в своём доме, сообщил СМИ её племянник.

Актриса родилась в 1925 году в Чикаго в семье итальянских иммигрантов. Она окончила Школу драмы в Йельском университете, где встретила своего будущего мужа Улу Гросбарда, режиссёра и продюсера. Её дебют на экране состоялся в 1961 году после переезда в Нью-Йорк. У пары не было детей.

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