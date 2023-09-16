Прощание с известным советским и российским актёром кино и телевидения Вячеславом Гришечкиным, который был звездой франшизы "Солдаты", запланировано на вторник.
Артист скончался в возрасте 62 лет от остановки сердца.
Прощание с Гришечкиным состоится в Театре на Юго-Западе, где он начал свою карьеру.
Олег Леушин, художественный руководитель театра, рассказал в беседе с "Абзацом", что Гришечкин останется в памяти коллектива своим исключительным талантом и профессионализмом.
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