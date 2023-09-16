Прощание с актёром Вячеславом Гришечкиным состоится во вторник

0:34 Your browser does not support the audio element. Культура

Прощание с известным советским и российским актёром кино и телевидения Вячеславом Гришечкиным, который был звездой франшизы "Солдаты", запланировано на вторник.

Артист скончался в возрасте 62 лет от остановки сердца.

Прощание с Гришечкиным состоится в Театре на Юго-Западе, где он начал свою карьеру.

Олег Леушин, художественный руководитель театра, рассказал в беседе с "Абзацом", что Гришечкин останется в памяти коллектива своим исключительным талантом и профессионализмом.