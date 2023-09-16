На 62-м году жизни в Москве скончался заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин. Об этом сообщил его коллега, артист Антон Белов в соцсети в "Вконтакте", поблагодарив за великий вклад в развитие театра.
Гришечкин сыграл более чем в 160 картинах. Одни из самых известных его ролей — в сериалах "Бригада", "Солдаты", "Счастливы вместе" и другие.
Неделю назад 61-летний актёр был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Доктора боролись за его жизнь, но, несмотря на их усилия, накануне он скончался.
Гришечкин родился 28 июня 1962 года. Служил в театре на Юго-Западе с момента его основания. Также артист руководил театральной студией при Московском университете МВД России.
Ранее стало известно, что актёр и режиссёр сериала "След" Игорь Кечаев скончался в 62 года.
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