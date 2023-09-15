Актёр и режиссёр сериала "След" Игорь Кечаев скончался в 62 года

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Советский и российский актёр кино и ТВ, режиссёр Игорь Кечаев скончался 14 сентября на 63-м году жизни. Об этом сообщили в "Электротеатре Станиславский".

Фото: ВКонтакте

Артист родился 3 февраля 1961 года. В 1987-м окончил режиссёрский факультет ГИТИСа.

Работал над фильмами и сериалами "Товарищи полицейские", "Соседка", "Поздние цветы", "След" и десятками других.

Кечаев сыграл Интера в культовой драме 1988 года "Меня зовут Арлекино" и Игоря из советско-германской картины 1990-го "Ленинград. Ноябрь".

На его счету также "Бумажный солдат", "Смерть за кулисами", сериал "Саша+Маша",

Последней работой постановщика стала мелодрама 2021 года "Хочу тебе верить".

Ранее сегодня стало известно о смерти дочери актёра Михаила Ульянова Елены в своей квартире в Москве.

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