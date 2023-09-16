Умерла арабская кинозвезда Кариман

1:21 Your browser does not support the audio element. Культура

На 88-м году жизни скончалась артистка, известная под именем Кариман. Она была актрисой театра и кино, певицей, а также радиоведущей. Женщина являлась одной из последних звёзд "золотого века" египетского кинематографа.

Фото: ВКонтакте

Причиной смерти Кариман стала длительная болезнь. По информации, переданной изданию See, её похоронят на семейном кладбище с соблюдением всех мусульманских обрядов.

Полное имя артистки — Кариман Мохаммед Салем. Она родилась 18 декабря 1936 года в Каире, хотя имеются другие данные, указывающие на её рождение в Ливане. Семья артистки некоторое время прожила в Турции. Кариман начала свою карьеру ещё в детстве, участвуя в детских радиошоу.

В мире кино она дебютировала в начале 1950-х годов и снялась вместе со многими звёздами египетского кинематографа. Завершила актёрскую карьеру после фильма "Нура" в 1967 году из-за замужества.

Среди самых известных её фильмов можно назвать "Дневные девочки", "Очаровательная свекровь", "Покажи мне любовь", "Свидание с дьяволом", "Волшебный фонарь" и "Сердца девственниц".