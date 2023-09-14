В Московской консерватории пройдет сольный концерт Филиппа Копачевского

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28 сентября 2023 года в Малом зале Московской консерватории с большим сольным концертом выступит пианист Филипп Копачевский.

Фото: Пресс-служба Московской Консерватории

Этот исполнитель — лауреат международных конкурсов, пианист, востребованный как на отечественной, так и на международной сцене. Филипп Копачевский окончил Московскую консерваторию и ассистентуру-стажировку в классе профессора С. Л. Доренского, памяти которого посвящён этот концертный цикл. "С первых звуков, им сыгранных, ощущаешь мощную лирическую индивидуальность пианиста. Его рояль поёт, это очень редкое сегодня качество, характерное для романтического мироощущения. Копачевский сохраняет в игре ясность, его фраза красива и пластична, при этом он далёк от салонности…", писала газета "Советская Сибирь" после победы музыканта на конкурсе Веры Лотар-Шевченко. "Пианизм Копачевского великолепен и органичен — каждая музыкальная фраза была четко артикулирована, мелкая техника совершенна. И все это в сочетании с прекрасным чувством формы", — говорит о нем издание "Classica.FM".

В этот вечер прозвучат сложнейшие сонаты Бетховена, Брамса, Рахманинова и проникновенная музыка Грига.

Программа:

И. БРАМС — Соната №3 фа минор, соч. 5

Л. ван БЕТХОВЕН — Соната №14 до-диез минор "Лунная", соч. 27 №2

Э. ГРИГ — "Минувшие дни", соч. 57 №1

С. РАХМАНИНОВ — Соната №2 си-бемоль минор, соч. 36

Начало концерта в 19:00.

Билеты по ссылке

Адрес Малого зала Консерватории: Б. Никитская, 13.