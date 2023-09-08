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Актриса Татьяна Васильева ушла от Райхельгауза в театр "Ленком"

0:54
Культура

Перед началом нового театрального сезона в театре "Ленком" начался процесс сбора актёрской группы. Главной новостью этого события стало объявление о переходе российской актрисы Татьяны Васильевой в состав этой труппы, сообщает "Московский Комсомолец".

Актриса Татьяна Васильева ушла от Райхельгауза в театр "Ленком"
Фото: "Спектакль - Белла, Чао!" by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 3.0.

Согласно имеющейся информации, ранее заслуженная артистка Российской Федерации трудилась в театре Иосифа Райхельгауза. Также стало известно, что на сборе актёров должен присутствовать известный рэпер Баста, который создал музыку для спектакля "Маяковский".

Российская актриса Татьяна Васильева работала в Московском театре сатиры с 1969 по 1983 год, а после этого до 1992 года она активно участвовала в актерской деятельности в театре имени Маяковского.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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