Актриса Татьяна Васильева, которая ранее была доставлена в больницу с гипертонией, чувствует себя нормально, и уже вернулась домой. Об этом рассказал заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.
Ранее стало известно, что Васильеву увезли в одну из московских клиник с гипертонией.
"Она уже дома… Сейчас все в порядке, уже на физкультуру поехала", — сказал Садальский в разговоре с РИА Новости.
Актёр уточнил, что причиной госпитализации Васильевой стало волнение за неё детей, которые, по словам артиста, "переволновались" за актрису.
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