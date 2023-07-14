Садальский рассказал, как себя чувствует госпитализированная Татьяна Васильева

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Актриса Татьяна Васильева, которая ранее была доставлена в больницу с гипертонией, чувствует себя нормально, и уже вернулась домой. Об этом рассказал заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.

Фото: womanhit.ru

Ранее стало известно, что Васильеву увезли в одну из московских клиник с гипертонией.

"Она уже дома… Сейчас все в порядке, уже на физкультуру поехала", — сказал Садальский в разговоре с РИА Новости.

Актёр уточнил, что причиной госпитализации Васильевой стало волнение за неё детей, которые, по словам артиста, "переволновались" за актрису.

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Татьяна Васильева. От закомплексованной девчонки к титулу самой привлекательной актрисы