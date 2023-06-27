Русский поэт Александр Пушкин ввёл в России моду на популярный на Западе вид спорта

2:09 Your browser does not support the audio element. Культура

Выдающийся русский поэт Александр Сергеевич Пушкин известен не только благодаря своим произведениям и успехам в области женского обаяния. Меньше всего знают о его другом увлечении — боксе.

Предполагается, что Пушкин познакомился с данным видом спорта благодаря Михаилу Щербинину. Он попросил несколько практических уроков у местного чемпиона Джона Джексона в Англии и привёз в Россию учебник по занятиям боксом.

Существует также версия, что Пушкин стал знаком с данным видом спорта благодаря сборнику "Боксиана". Однако, вероятно, писатель обсуждал тему бокса с Щербининым. Оба часто бывали в питерском трактире "Красный кабачок", который посещали офицеры.

В одном из писем к Наталье Гончаровой Пушкин упоминал о стычке, произошедшей в этом заведении.

"У нас в Москве всё, слава богу, смирно: бой Киреева с Яром произвёл великое негодование в чопорной здешней публике. Нащокин заступается за Киреева очень просто и очень умно: что за беда, что гусарский поручик напился пьян и побил трактирщика, который стал обороняться? Разве в наше время, когда мы били немцев в "Красном кабачке", и нам не доставалось, и немцы получали тычки сложа руки?" — приводит sport24. ru отрывок из произведения.

Слово "тычок" было выбрано неслучайно. В то время в Российской империи развитым был кулачный бой, в котором удары наносились мощно и с размахом.

Более того, Пушкин был спортивным человеком. Он обладал гибким и мускулистым телом благодаря занятиям гимнастикой. Его физическая форма позволяла быть активным ходоком, пристрастным охотником, хорошим наездником и искусным фехтовальщиком на эспадронах, отмечал мемуарист Пётр Анненков.

Нет достоверных сведений о том, что Пушкин сам участвовал в боксёрских поединках. Однако именно ему мы обязаны появлением глагола "боксировать" в русском языке.

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