Какие виды тюльпанов выращивал в своём саду Александр Пушкин

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Александр Пушкин, знаменитый русский поэт и прозаик, не только был мастером слова, он также был известен своей любовью к цветам. Среди множества цветов, которые он выращивал, тюльпан был одним из его любимых.

Фото: pixabay.com

Первые тюльпаны были привезены в Россию из Голландии в конце XVI века, но они были очень дорогими и были доступны только для богатых людей. В течение следующих нескольких столетий тюльпаны стали более доступными, и они стали популярными в России.

Александр Пушкин выращивал тюльпаны в своём саду в Петербурге, а также в своём загородном доме в Михайловском. Пушкин даже писал о тюльпанах в своих письмах.

Существует множество разных сортов тюльпанов, но Александр Пушкин предпочитал определенные виды. Одним из его любимых сортов был "Карловский тюльпан", который был назван в честь императора Карла VI. Он был белого цвета с фиолетовыми оттенками. Также Пушкин любил тюльпаны красного цвета с жёлтыми оттенками.