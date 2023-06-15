Шестой сезон сериала "Чёрное зеркало" вышел на стриминговой платформе Netflix

0:49 Your browser does not support the audio element. Культура

Шестой сезон научно-фантастического сериала "Чёрное зеркало" стал доступен на стриминговой платформе Netflix.

Фото: pxfuel.com

Новый сезон состоит из пяти серий, которые не связаны единым сюжетом. Эпизоды длятся от 40 до 80 минут.

Как отмечают критики, шестой сезон получился куда сильнее предыдущего, так как создатели "Чёрного зеркала" смогли более детально прописать действующих в кадре персонажей.

Главные роли в проекте сыграли Сальма Хайек, Аарон Пол, Кейт Мара, Джош Хартнетт и ряд других известных актёров.

Основой посыл сериала заключается в демонстрации опасностей, с которыми может столкнуться человек в случае неадекватного использования технологического прогресса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.