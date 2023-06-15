Шестой сезон научно-фантастического сериала "Чёрное зеркало" стал доступен на стриминговой платформе Netflix.
Новый сезон состоит из пяти серий, которые не связаны единым сюжетом. Эпизоды длятся от 40 до 80 минут.
Как отмечают критики, шестой сезон получился куда сильнее предыдущего, так как создатели "Чёрного зеркала" смогли более детально прописать действующих в кадре персонажей.
Главные роли в проекте сыграли Сальма Хайек, Аарон Пол, Кейт Мара, Джош Хартнетт и ряд других известных актёров.
Основой посыл сериала заключается в демонстрации опасностей, с которыми может столкнуться человек в случае неадекватного использования технологического прогресса.
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