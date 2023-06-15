Актёр Дэниел Рэдклифф не планирует сниматься в сериале по "Гарри Поттеру"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Дэниел Рэдклифф, который обрёл мировую известность благодаря роли Гарри Поттера, не намерен сниматься в сериале по книгам Джоан Роулинг.

Фото: deadline.com

Рэдклифф отметил, что не удивлён желанию продюсеров превратить историю про Гарри Поттера в аналог Шерлока Холмса, образ которого множество раз интерпретировался кинематографистами со всего мира.

"Я читал о сериале. Но сниматься в нём не буду. Они намерены начать всё с чистого листа, поэтому было бы странно, если бы я вмешался", — заявил актёр в интервью изданию Deadline.

Выход первого сезона сериала по "Гарри Поттеру" планируется на 2025 год. Кому в проекте достанутся главные роли, пока неизвестно. Однако инсайдер Джефф Снайдер уверен, что продюсеры намерены привлечь в каст больше цветных актёров.

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