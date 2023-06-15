Актриса Юлия Пересильд презентовала фильм "Вызов" для китайских зрителей.
Пересильд появилась на пресс-конференции, посвящённой премьерному показу "Вызова" в КНР, вместе с продюсером картины.
Как сообщила министр культуры Ольга Любимова в своём Telegram-канале, на встречу с Пересильд пришли представители более 50 китайских медиа.
"Рада, что наши картины вызывают такой интерес у китайской публики. Это доказывает их востребованность", — подчеркнула Любимова.
Фильм Клима Шипенко "Вызов" стал первой картиной в мире, ради съёмок которой кинематографисты отправились на МКС. Режиссёр и исполнительница главной роли Юлия Пересильд провели в космосе 12 дней.
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