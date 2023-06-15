Телеведущий Дмитрий Дибров раскритиковал журналистскую деятельность Ксении Собчак

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Дибров оценил журналистский талант Ксении Собчак.

Фото: inforeactor.ru

По мнению Диброва, Собчак нельзя назвать профессиональным журналистом, потому что Ксения не способна предоставить зрителю целостную и объективную картину.

"Она просто публично высказывает своё мнение. Запретить ей этого никто не может, но мне слушать Собчак неинтересно. Прислушиваться нужно к тем, у кого есть инсайд. Кто вертится в Госдуме, Кремле, Минобороны", — цитирует телеведущего издание "СтарХит".

Дибров уверен, что Ксению интересуют только определенные сферы жизни знаменитых людей.

"У неё в голове только бабло и выручка. Папа её был гением в беседе. А это что за журналистика?" — возмутился Дмитрий Александрович.

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