РИА Новости: в России обсуждается вопрос национализации военных песен

1:25 Your browser does not support the audio element. Культура

В настоящее время некоторые авторы или их наследники запрещают исполнение военных песен, особенно в контексте боевых действий. В связи с этим депутаты высказали предложение национализировать подобные композиции. О том, как это будет реализовано, рассказали обозреватели РИА Новости.

В середине апреля журналист Антон Красовский сообщил о запрете использования композиций "Когда мы были на войне" и "Дорога на Берлин" в рамках музыкального проекта, посвящённого 9 Мая.

Согласно высказыванию судьи в отставке Владимира Комсолева, народными сделать военные песни сложно.

"Авторское право — очень тонкая тема. Законы России гарантируют защиту подобных прав. Неважно, получены они в порядке наследования или как-то ещё. Когда находятся активисты, которые говорят "давайте просто изымем, отберем, национализируем", институт авторского права рушится", — указывает он.

Комсолев отмечает, что для смены владельца необходим документ, который бы этому послужил основанием. Он также указывает на то, что в нашей истории уже был опыт тотальной национализации, который доказал свою неэффективность. Поэтому для решения вопроса потребуется большая работа по подготовке законодательной базы или судебного решения.

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