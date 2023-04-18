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Прилепин отреагировал на запрет исполнять военные песни на 9 мая со стороны внуков поэтов: Отцепись от деда

0:55
Общество

Писатель Захар Прилепин отчитал наследницу советского поэта Евгения Долматовского Татьяну, которая не разрешила исполнять военные песни деда в России на 9 мая.

Прилепин отреагировал на запрет исполнять военные песни на 9 мая со стороны внуков поэтов: Отцепись от деда

Внучка автора песен "Ты ждёшь Лизавета", "Дорога на Берлин", "Любимый город может спать спокойно" и других заявила, что "с удовольствием отказала" в просьбе позволить использовать знаменитые композиции в День Победы.

О проблеме рассказал телеведущий Антон Красовский. Он написал, что наследники авторов военных песен заявляют, что Россия участвует в захватнической войне, а их деды переворачиваются в гробах.

Прилепин проанализировал биографию Долматовского и отметил, что поэт участвовал в "аннексии" западной Белоруссии, западной Украины и Прибалтики.

"Отцепись от деда. Это не твой", — обратился писатель к внучке поэта.

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Лизавета кинофильм Александр Пархоменко
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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