Писатель Захар Прилепин отчитал наследницу советского поэта Евгения Долматовского Татьяну, которая не разрешила исполнять военные песни деда в России на 9 мая.
Внучка автора песен "Ты ждёшь Лизавета", "Дорога на Берлин", "Любимый город может спать спокойно" и других заявила, что "с удовольствием отказала" в просьбе позволить использовать знаменитые композиции в День Победы.
О проблеме рассказал телеведущий Антон Красовский. Он написал, что наследники авторов военных песен заявляют, что Россия участвует в захватнической войне, а их деды переворачиваются в гробах.
Прилепин проанализировал биографию Долматовского и отметил, что поэт участвовал в "аннексии" западной Белоруссии, западной Украины и Прибалтики.
"Отцепись от деда. Это не твой", — обратился писатель к внучке поэта.
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