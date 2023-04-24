"Новое трио" выступит в Московской консерватории в честь 150-летия Сергея Рахманинова

2:27 Your browser does not support the audio element. Культура

26 апреля в Малом зале выступит "Новое трио" — пианист Сергей Главатских, скрипач Дмитрий Герман и виолончелист Олег Бугаев. Музыканты исполнят камерные сочинения Сергея Рахманинова — юбиляра этого года, чье 150-летие отмечается концертами во всей стране.

Афиша концерта Нового трио в Московской Консерватории

"Эти музыканты сохраняют в своем творчестве чистоту прежних идеалов и высочайшего уровня профессионализм, то есть все лучшее, чем может гордиться русская исполнительская школа", — так высоко оценили игру этих артистов музыкальные критики.

"Новое трио" — постоянный участник абонементных циклов Московского международного дома музыки и Московской филармонии. Ансамбль регулярно выступает на сцене Малого и Рахманиновского залов консерватории. Записи коллектива транслируются на радиостанциях "Орфей", "Культура", "Радио России".

Сергей Главатских — лауреат международных конкурсов имени Эмиля Хайека в Белграде, имени Рахманинова в Москве, имени Флипса в Роттердаме (Нидерланды), в Эпинале (Франция), в Порто (Португалия). Солист Московской филармонии, преподаватель Московской консерватории. Выступает с концертами и мастер-классами в России, Германии, Франции, Гонконге, Японии.

Дмитрий Герман — лауреат конкурса квартетов Иегуди Менухина (Великобритания). Как солист и участник камерных ансамблей гастролировал в Италии, Испании, Германии, Финляндии, Греции, Голландии, записал 16 компакт дисков для российских, американских и швейцарских звукозаписывающих компаний.

Олег Бугаев — лауреат всероссийских и международных конкурсов, участник международных фестивалей современной и классической музыки. Стипендиат фонда Берлинского "Русское исполнительское искусство". Выступает с концертами в Норвегии, Италии, Германии, Франции, Голландии, Хорватии, Японии. Олег Бугаев — участник программы New Masters в рамках фонда TIHMS (Нидерланды).

Начало в 19:00.

Билеты по ссылке

Адрес Малого зала консерватории: Б. Никитская, 13.