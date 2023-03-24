РИА "Новости" опубликовало список деятелей культуры РФ, поддержавших СВО на Украине

Несмотря на частое упоминание в новостях фамилий тех артистов, кто предпочёл бежать из России после начала спецоперации, культурных деятелей, которые остались с родной страной, в разы больше.

РИА "Новости" подготовило список звёзд, которые проявили патриотизм и поддержали действия ВС РФ в рамках СВО на Украине.

Первым в нём упомянут режиссёр Никита Михалков. Кинематографист усилил свою общественную активность, поддержав спецоперацию с первого дня.

Саксофонист Игорь Бутман тоже одобрил политические решения Кремля и активно выступил против отмены русской культуры за границей.

"Страна должна иметь право на защиту своего мнения и интересов. Профессионал должен быть патриотом, который не видит себя вдали от родной страны", — отметил он в беседе с агентством.

Актёры Дмитрий Дюжев и Дмитрий Певцов посещали зону СВО в рамках фестиваля "Дни России в Донбассе". Артисты выступали перед раненными военными и жителями региона. Певцов к тому же принял участие в митинг-концерте в "Лужниках". Он представлял "Народный фронт", занимающийся отправкой помощи на передовую.

Известные по фильму "Приключения Электроника" близнецы Владимир и Юрий Торсуевы активно заняты отправкой гуманитарной помощи в Донбасс. Помимо этого, артисты давали концерты для детей в бомбоубежищах.