Актриса Яна Поплавская осудила Козловского и Акиньшину за побег из России

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская резко отреагировала на отъезд из РФ Данилы Козловского.

Поплавскую удивило то, что Козловский, который за последние несколько лет стал суперзвездой отечественного кино, принял решение покинуть родную страну.

"Свалил из России вместе с Акиньшиной. Собираются строить новую жизнь. Странно, что обласканные властью и народом нашли за что ненавидеть страну. Власти и люди оказались не те. А для кого ж вы тогда работали? Думали, что народ дурак, но деньги у него брать не зазорно? Если бы не этот народ, вас бы не было", — написала актриса в своём Telegram-канале.

Она добавила, что новое поколение артистов растеряло всю честь и достоинство, которые раньше были присущи актёрской профессии.

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