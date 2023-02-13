Депутат Госдумы РФ Елена Драпеко: решение об отмене Ахеджаковой принял "Современник"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко прокомментировала отстранение Лии Ахеджаковой от спектаклей в театре "Современник".

Драпеко отметила, что подобные решения принимает исключительно руководство театра.

"Говорить тут нечего. Худрук и дирекция решают — снимать или ставить актёров. Это решение принял "Современник", — подчеркнула депутат в беседе с изданием "Лента.ру".

Многих коллег Ахеджаковой возмутило отстранение актрисы от работы в театре. В поддержку народной артистки РФ высказались Мария Миронова, Александр Молочников, Олег Басилашвили и Чулпан Хаматова.

Представители "Современника" заявили, что Ахеджакову сняли со спектаклей из-за недовольства зрителей.

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