Актёр Олег Басилашвили занял сторону Ахеджаковой на фоне скандала в "Современнике"

Актёр Олег Басилашвили прокомментировал отстранение Лии Ахеджаковой от ролей в "Современнике".

По мнению народного артиста РФ, действия руководства театра являются неправомерными. Басилашвили убеждён, что недовольство ряда зрителей спектаклем "Игра в джин" не должны были сыграть определяющую роль в судьбе актрисы.

"Никакого отношения к политике постановка не имеет. Не понимаю, почему прекрасную и достойную актрису лишают работы. Мнение недовольных учитывается, а восхищающихся Ахеджаковой — нет. Действия руководства "Современника" противоречат нашей Конституции", — отметил артист в беседе с НСН.

Он также подчеркнул, что готов подписать письмо в защиту своей коллеги, если оно появится.