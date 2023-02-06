6 февраля 45-летняя Ольга Орлова стала мамой во второй раз. Певица родила дочь. Уже известно, что девочку артистка и её супруг решили назвать Анной.
"Привет, мир! Я — Аня. 6.02.2023", — написала Ольга в своих соцсетях.
Коллеги и поклонники поспешили поздравить Орлову с рождением дочери. В числе поздравителей оказалась и Ксения Бородина.
"Наконец-то, мама тебя очень ждала! Ты умничка, Анютка, ты такая красавица!" — написала телеведущая.
Напомним, что в первый раз Ольга Орлова стала мамой в 2001 году. Отцом ребёнка стал уже бывший супруг артистки бизнесмен Александр Карманов. В данный момент сын Артём проживает с матерью.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.