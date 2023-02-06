Телеведущая Елена Летучая в очередной раз попробовала себя в роли актрисы.
Звезда шоу "Ревизорро" появится в качестве камео в новом сезоне сериала ТНТ "Патриот". На этот раз Летучей пришлось сниматься в настоящем морге.
"Меня и других актрис положили на каталки. Предрассудков у меня на этот счёт нет, но, когда на палец повесили специальную табличку мертвеца, стало немного страшно", — цитирует телеведущую The Voice.
Елена призналась, что ей нравится играть в сериалах саму себя, а режиссёры с радостью используют её телевизионный образ строгой любительницы красной помады.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.