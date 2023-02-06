Телеведущая Елена Летучая испугалась во время съёмок в морге для сериала "Патриот"

Телеведущая Елена Летучая в очередной раз попробовала себя в роли актрисы.

Звезда шоу "Ревизорро" появится в качестве камео в новом сезоне сериала ТНТ "Патриот". На этот раз Летучей пришлось сниматься в настоящем морге.

"Меня и других актрис положили на каталки. Предрассудков у меня на этот счёт нет, но, когда на палец повесили специальную табличку мертвеца, стало немного страшно", — цитирует телеведущую The Voice.

Елена призналась, что ей нравится играть в сериалах саму себя, а режиссёры с радостью используют её телевизионный образ строгой любительницы красной помады.