Телеведущая Елена Летучая в своих социальных сетях рассказала о дальнейшей судьбе шоу "Летучий надзор". По словам звезды экрана, проект ждет новый сезон.
"Обязательно", — отреагировала ведущая на вопрос одного из подписчиков о том, будут ли новые выпуски "Летучего надзора".
Напомним, что "Летучий надзор" является авторским проектом телеведущей. Впервые шоу было запущено в 2018 году. Основная задача программы — раскрыть схемы обмана потребителей в сфере услуг, выявить продажу фальсификата и некачественной продукции. Изначально шоу выходило на интернет-площадках, а впоследствии появилось в эфире телеканала "Че!"
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