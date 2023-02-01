Елена Летучая рассказала, что у шоу "Летучий надзор" будут новые выпуски

Телеведущая Елена Летучая в своих социальных сетях рассказала о дальнейшей судьбе шоу "Летучий надзор". По словам звезды экрана, проект ждет новый сезон.

"Обязательно", — отреагировала ведущая на вопрос одного из подписчиков о том, будут ли новые выпуски "Летучего надзора".

Напомним, что "Летучий надзор" является авторским проектом телеведущей. Впервые шоу было запущено в 2018 году. Основная задача программы — раскрыть схемы обмана потребителей в сфере услуг, выявить продажу фальсификата и некачественной продукции. Изначально шоу выходило на интернет-площадках, а впоследствии появилось в эфире телеканала "Че!"