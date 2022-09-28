В Театре Камбуровой представят премьеру "Турдейская Манон Леско"

"Турдейская Манон Леско" — один из важнейших текстов русской литературы ХХ века, "пролежавший в столе" более 60 лет. Театр Елены Камбуровой восстанавливает справедливость, открывая заново забытое имя "несовершенного гения" — писателя "вне формы" и представляет российскую премьеру спектакля молодого режиссера Дениса Сорокотягина по одноименной повести.

Премьера намечена на 8 и 9 октября 2022 года.

В одноименный спектакль Дениса Сорокотягина войдет не только повесть Всеволода Петрова, но и фрагменты из дневника автора, произведения поэтов, современная и классическая музыка.

Сюжет о неверной, но прелестной возлюбленной и верном, благородном кавалере разворачивается на фоне Второй мировой войны в декорациях санитарного вагона и одновременно в воображении автора, превращающего реальную историю любви в трагическую пастораль.

"Почему я выбрал этот материал? Я очень люблю документальные тексты, свидетельства, и не только как режиссер, но и как читатель. Когда я прочел "Турдейская Манон Леско", совпало многое. Часто документальный текст нельзя перенести на сцену, он не может приобрести сценический язык, потому что так и остается литературным и документальным текстом. В "Манон" текст делает попытку оторваться от жизненной правды и осмыслить ее через искусство, которое сопровождало героя всю жизнь. Через обожествление героини, через отчуждение и отстранение. Это один из эффективных методом для переживания трудных времен — отстраниться и посмотреть на все со стороны на время сегодняшнее через призму прошлого, в котором, как выяснилось все скроено по тем же лекалам", — рассказывает режиссер Денис Сорокотягин.