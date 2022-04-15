Большое кино, как вид искусства, покидает российского зрителя

Как в России обстоит дело с кинопрокатом в беседе с Pravda.Ru рассказал председатель Независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис.

Эксперт объяснил, что в России ситуация с кинопрокатом сложилась сложная, так как с рынка РФ уходят многие зарубежные партнёры из-за санкций.

"Прокат у нас фактически весь частный, государственного проката у нас, как такового… Он есть, но его участие на так называемом рынке всё-таки минимально. Максимальное участие частных прокатчиков, которые, в основном, показывали контент не российский", — объяснил Кирис.

Он отметил, что доля российского рынка всегда была очень низкой, так как киноиндустрии РФ сложно было продвигать на рынке свой продукт.

"Большие деньги нужно вкладывать в рекламные кампании и так далее, там всё это закладывалось. Соответственно, можно по пальцам пересчитать успешные картины, вышедшие в широкий прокат", — рассказал Кирис.

Эксперт уверен, что большое кино, как вид искусства, потихонечку покидает зрителя.

"Но всё равно большое кино никто никогда и ничем не заменит, широкий экран никакими онлайн-кинотеатрами стриминговыми", — заключил Кирис.

Ранее стало известно, что Каннский кинофестиваль откроется в этом году картиной "Z (как Z)".