После начала спецоперации на Украине букву Z стали ненавидеть на Западе. При этом Каннский фестиваль стартует с фильма под названием "Z (как Z)".
Фильм под названием "Z (как Z)" хотели презентовать на Каннском фестивале ещё в январе 2022 года, однако показ перенесли из-за пандемии COVID-19.
Крупнейшие производители техники, одежды, косметики убирают букву со своих логотипов Z. За эту букву в Европе грозит наказание, если будет доказано, что её изобразили в контексте спецоперации на Украине.
Организаторы знаменитого кинофестиваля не стали настаивать на том, чтобы автор фильма Мишель Хазанавичус (автор картин "Артист", "Молодой Годар") изменил название своего творческого детища. Крамольная буква останется в названии.
Согласно сценарию картины, на съёмочную площадку фильма проникают настоящие зомби, которые уничтожают всё на своём пути.
Организаторы мероприятия заявили, что работы российских режиссёров будут участвовать в фестивале, несмотря на политическую обстановку. Среди номинантов заявлены кинолента Александра Сокурова "Сказка" и драма "Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова.
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