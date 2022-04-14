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Автор Елена Былкина

Каннский кинофестиваль откроется картиной "Z (как Z)"

Общество

После начала спецоперации на Украине букву Z стали ненавидеть на Западе. При этом Каннский фестиваль стартует с фильма под названием "Z (как Z)".

Каннский кинофестиваль откроется картиной "Z (как Z)"

Фильм под названием "Z (как Z)" хотели презентовать на Каннском фестивале ещё в январе 2022 года, однако показ перенесли из-за пандемии COVID-19.

Крупнейшие производители техники, одежды, косметики убирают букву со своих логотипов Z. За эту букву в Европе грозит наказание, если будет доказано, что её изобразили в контексте спецоперации на Украине.

Организаторы знаменитого кинофестиваля не стали настаивать на том, чтобы автор фильма Мишель Хазанавичус (автор картин "Артист", "Молодой Годар") изменил название своего творческого детища. Крамольная буква останется в названии.

Согласно сценарию картины, на съёмочную площадку фильма проникают настоящие зомби, которые уничтожают всё на своём пути.

Организаторы мероприятия заявили, что работы российских режиссёров будут участвовать в фестивале, несмотря на политическую обстановку. Среди номинантов заявлены кинолента Александра Сокурова "Сказка" и драма "Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы кирилл серебренников
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