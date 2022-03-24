Михалков с иронией встретил новость о запрете на въезд в Латвию: "А где это?"

Российский режиссёр Никита Михалков не слишком серьёзно воспринял новость о том, что ему отныне запрещён въезд в Латвию. Об этом можно судить по одной-единственной фразе, которую он сказал в ответ, услышав о внесении своего имени в "список нежелательных лиц" в этой стране.

"А где это?" — весело спросил Михалков.

Ранее МИД Латвии был обнародован список деятелей культуры России в количестве 25 человек, которым с этого момента запрещено пересекать границу Латвии. В список лиц, которых латвийские власти не желают видеть на территории своей страны, помимо Никиты Михалкова, вошли Николай Расторгуев, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Валерий Гергиев, Денис Мацуев и другие артисты.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В ответ Украина разорвала отношения с Россией, а западные страны вводят всё новые антироссийские санкции. В западных странах на фоне происходящего наблюдается всплеск русофобии.