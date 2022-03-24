МИД Латвии вписал в список неугодных фамилии 25 деятелей культуры РФ

В Латвии список персон нон грата пополнили 25-ю российскими деятелями культуры.

О пополнении чёрного списка сообщило Министерство внутренних дел республики.

В перечень нежелательных лиц вписали солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева, режиссёра Никиту Михалкова, актёров Владимира Машкова и Дмитрия Певцова, народную артистку РФ Илзе Лиепу и других.

Знаменитостям из чёрного списка запретили въезд на территорию страны на неопределённый срок.

Почти все звёзды, которых не желают больше видеть в Латвии, приняли участие в концерте в Лужниках, где 18 марта праздновали восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие собрало более двухсот тысяч человек.

Ранее в Германии запретили гастрольный тур группы "Любэ". Музыкальный коллектив в мае должен был проехаться по городам Германии, однако организаторы концертов решили отказаться от выступления артистов, приветствующих спецоперацию на Украине.

Дочь Владимира Машкова, проживающая в США, Мария Машкова не захотела вернуться на родину по просьбе отца. Она считает позицию родителя по Украине ошибочной.