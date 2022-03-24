В Латвии список персон нон грата пополнили 25-ю российскими деятелями культуры.
О пополнении чёрного списка сообщило Министерство внутренних дел республики.
В перечень нежелательных лиц вписали солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева, режиссёра Никиту Михалкова, актёров Владимира Машкова и Дмитрия Певцова, народную артистку РФ Илзе Лиепу и других.
Знаменитостям из чёрного списка запретили въезд на территорию страны на неопределённый срок.
Почти все звёзды, которых не желают больше видеть в Латвии, приняли участие в концерте в Лужниках, где 18 марта праздновали восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие собрало более двухсот тысяч человек.
Ранее в Германии запретили гастрольный тур группы "Любэ". Музыкальный коллектив в мае должен был проехаться по городам Германии, однако организаторы концертов решили отказаться от выступления артистов, приветствующих спецоперацию на Украине.
Дочь Владимира Машкова, проживающая в США, Мария Машкова не захотела вернуться на родину по просьбе отца. Она считает позицию родителя по Украине ошибочной.
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В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.