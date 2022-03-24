Бывший министр культуры, помощник президента РФ и глава РВИО (Российское военно-историческое общество) Владимир Мединский назвал проект режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ" "подвижничеством" и потребовал перевести его на другие языки.
Об этом Мединский сказал Михалкову лично во время их разговора на межведомственной комиссии по просвещению. По словам чиновника, в условиях запрета RT на Западе, "Бесогон ТВ" может стать новым способом "донести правду до мира".
"Бесогон ТВ" — авторский проект Михалкова, выпускающийся на Youtube и телеканалах "Спас" и "Россия 24". Он посвящен мыслям режиссёра относительно актуальных и исторических событий в России и мире. Передача названа в честь святого покровителя Михалкова — Никиты Бесогона.
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