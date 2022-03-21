Проект Указа президента Путина "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" вызвал неоднозначную реакцию среди творческой интеллигенции столицы. Особое неприятие у богемной тусовки вызвал отказ финансировать мероприятия, которые противоречат "целям и задачам государственной политики".
Нашим традиционным ценностям угрожают действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций и террористических организаций. Русскому народу пытаются привить культ эгоизма, вседозволенности и безнравственности. Насмехаются над долгом служения Отечеству. Отрицают семейные ценности. Не признают вклад России в мировую культуру.
Гава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда предложил включить в документ веру в Бога.
Чертова дюжина театральных режиссеров, среди которых наиболее известные:
в открытом письме поддержали главу Союза театральных деятелей Александра Калягина, выступившего против "цензуры".
"Цензура — это не когда запрещают, а когда не дают денег на бездарное, на то, что разрушает и разъедает душу", — пояснил своим коллегам по цеху актер, режиссер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.
Как полагает депутат Госдумы, народный артист России, кинорежиссер Николай Бурляев, пишет NEWS.ru, традиционные ценности нуждаются в дополнительной защите.
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Об этом говорят переговоры по вопросу продажи нефти в Китай за юани.