Одну из самых известных в мире картин признали подделкой

Искусственный интеллект с вероятностью 91,78% признал подделкой знаменитую во всём мире картину Питера Пауля Рубенса "Самсон и Далила".

Как сообщает The Guardian, сейчас произведение искусства находится в Национальной галерее Лондона. После обнародования анализа, сделанного с помощью нейросетей, авторы швейцарского проекта Art Recognition решили сравнить картину "Самсон и Далила" с другими 148 работами Рубенса.

Искусственный интеллект каждый раз сигнализировал о том, что произведение действительно является подделкой. Следовательно, его написал другой художник.

Затем в Национальной галерее начались проверки. Сотрудники объяснили, что купили полотно на аукционе в 1980 году по рекордной для тех времён стоимости — 2,5 миллиона фунтов стерлингов (порядка 250 миллионов рублей).

Вместе с тем нейросети определили, что картина Рубенса "Вид на Хет Стин ранним утром" точно принадлежит его кисти (98,76%).

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