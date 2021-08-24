Будет ли разгадана тайна картины "Спаситель мира"

С момента продажи на аукционе Christie's в ноябре 2017 года за рекордные $450 млн картины "Salvator Mundi", которую приписывают Леонардо да Винчи, не утихают споры о принадлежности "Спасителя мира" кисти великого мастера Ренессанса. Недавно вышло документальное расследование, авторы которого попытались установить истину. Но лучше бы они этим не занимались.

Спаситель мира

Согласно экспертам аукционного дома Christie's, Леонардо да Винчи создал это произведение около 1500 года, возможно, для французского короля Людовика XII. Около 1625 года "Спасителя мира" приобрел Карл I Стюарт, после казни короля в 1649 году она исчезла. "Сальватор Мунди" вновь появился в поле зрения лишь в начале 20 века, когда был продан как произведение одного из учеников и эпигонов Леонардо Бернардино Луини (Bernardino Luini). Позже искусствоведы приписали полотно одному из помощников да Винчи — Джованни Антонио Больтраффио (Giovanni Antonio Boltraffio).

"Потерянный Леонардо"

На протяжении нескольких лет при подготовке документальной ленты "Потерянный Леонардо" (The Lost Leonardo) датский режиссёр Андреас Кёфёд (Andreas Koefoed) беседовал с экспертами по творчеству Леонардо да Винчи, искусствоведами, кураторами музеев и торговцами произведениями искусства. Некоторые из основных участников, включая музеи:

Лондонская Национальная галерея;

Лувр;

и аукционный дом Christie's

отказались давать комментарии документалисту.

В интервью Associated Press режиссёр отметил, что многим свойственно "романтическое представление об искусстве как о чём-то чистом и прекрасном выражении человека через историю, а затем они встречаются с очень циничным капиталистическим миром. Всё вместе — это взрывоопасный коктейль".

"Потерянный Леонардо" начинается с интервью двух арт-дилеров, которые в 2005 году купили картину за $1 175 на распродаже в Новом Орлеане. Не очень ценное приобретение было передано для оценки историку искусства и реставратору Дайане Дуайер Модестини (Dianne Dwyer Modestini). Удалив слой за слоем краски и лак на изображении лика Христа, Модестини заметила, что рот Спасителя напоминает улыбку самого известного произведения Леонардо — "Джоконды".

"Это не просто картина, — утверждает Модестини, — "это объект, наполненный силой".

За период с 2007 по 2010 год, когда специалисты по творчеству Леонардо со всего мира скрупулезно изучали "Спасителя мира", они пришли к "широкому консенсусу" в отношении того, что это произведение Леонардо "единственная оригинальная картина, с которой сделаны многие копии и ученические версии".

Salvator Mundi

Полностью отреставрированное произведение искусства впервые выставили в лондонской Национальной галерее в 2011 году, ещё больше породив дискуссий. После показа "Salvator Mundi" в Лондоне его стоимость резко возросла. В 2013 году арт-дилер Ив Бувье (Yves Bouvier), купивший полотно за 80 миллионов долларов, перепродал его российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву за 127 миллионов долларов.

Один из представленных в документальном фильме искусствоведов заявил: "Все хотели, чтобы это был Леонардо". "Возможно, это и есть Леонардо, — добавил другой эксперт — "если уж говорить об экономике, это просто вопрос экономики. И жадность. Основные человеческие слабости. Деньги".

Художественный критик журнала New York, лауреат Пулитцеровской премии Джерри Зальц (Jerry Saltz), и ранее выражавший "большие сомнения" в подлинности полотна, вынес свой вердикт: "Это даже не хорошая картина!"

Что не под силу искусствоведам

В мемуарах отца "чёрного барона" Николая Егоровича Врангеля "Воспоминания: от крепостного права до большевиков" есть точная характеристика "красной черты", за которую нет хода экспертам от искусства:

"Осмеливаюсь утверждать, что нет на свете таких знатоков, которые знают всех мастеров. Можно запомнить только тех мастеров, картины которых вы видели много раз. Если взять голландскую живопись, то в ней есть тысячи мастеров, чьи имена дошли до нашего времени. Но кто же способен знать все эти имена? Те, кто утверждают, что могут немедленно сказать, кто автор картины, обманывают либо себя, либо других. Один европейски известный знаток искусства был у меня дома и, увидев незнакомую ему картину, спросил, кто художник. Я не знал. Тогда он сказал мне, кто автор. Спустя несколько лет он опять увидел ту же картину и опять спросил, кто художник. Я назвал ему имя художника, услышанное от него же в прошлый раз. "Нет, нет, нет, — воскликнул он. — Картина написана…" — и он назвал имя совсем другого художника. Я часто обращал внимание на то, как сильно в специалистах желание определить, кто автор картины".

Авторы документальной ленты не занимают однозначной позиции в продолжающихся дебатах вокруг атрибуции картины "Salvator Mundi", отдавая предпочтение изучению загадочных фигур мира искусства.

"Правда во всем этом каким-то образом теряется, — полагает документалист Кёфёд. — На карту поставлено так много, так много интересов власти, столько интересов денег, что правда исчезает. Мы не только потеряли картину, мы ещё потеряли правду".

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