Умер американский композитор Джим Стейнман

Знаменитый американский композитор и продюсер Джим Стейнман скончался в возрасте 73 лет. По словам его брата Билла, причиной кончины стала почечная недостаточность.
Больше всего он был известен как автор песен для рок-опер и баллад. В частности, именно Стейнман является автором дебютного альбома Bat Out of Hell ("Вырвавшись из ада") рок-певца Мита Лойфа. Кроме того, он писал композиции к мюзиклам "Бал вампиров" (Tanz der Vampire, 1997) по одноименному фильму Романа Полански и "Свистни по ветру" (Whistle Down the Wind, 1996). Стейнман сотрудничал и с поп-исполнителями, например, с Селин Дион.
В 2012 году Джим Стейнман был введен в Зал славы авторов песен (Songwriters Hall of Fame).
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