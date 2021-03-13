57-летняя актриса из Франции Корин Масьеро разделась догола во время вручения кинопремии "Сезар". Трансляцию показывали по телевизору.
Масьеро вручала приз за лучшие костюмы и сама постаралась в плане внешности. Она вышла на сцену в костюме осла с красной краской на лице. Актриса поддержала артистов, занявших в Париже здание театра "Одеон" и требующих начала работы культучреждений.
Раздевшись, Масьеро сказала: "Вот сейчас мы такие — целиком голые", имея в виду состояние культуры из-за ковида.
На груди Масьеро была надпись "Нет культуры — нет будущего", на спине — обращение к премьер-министру страны Жану Кастексу: "Верни нам искусство, Жан".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Иметь "глючный" смартфон, который медленно загружает информацию, – настоящее проклятье для его хозяина.