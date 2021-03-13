Актриса разделась на сцене против ковидных ограничений

57-летняя актриса из Франции Корин Масьеро разделась догола во время вручения кинопремии "Сезар". Трансляцию показывали по телевизору.

Масьеро вручала приз за лучшие костюмы и сама постаралась в плане внешности. Она вышла на сцену в костюме осла с красной краской на лице. Актриса поддержала артистов, занявших в Париже здание театра "Одеон" и требующих начала работы культучреждений.

Раздевшись, Масьеро сказала: "Вот сейчас мы такие — целиком голые", имея в виду состояние культуры из-за ковида.

На груди Масьеро была надпись "Нет культуры — нет будущего", на спине — обращение к премьер-министру страны Жану Кастексу: "Верни нам искусство, Жан".