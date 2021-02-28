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Народная артистка РСФСР Людмила Лядова госпитализирована в Москве

Культура

Людмила Лядова — композитор, пианистка и певица. Она написала музыку более чем к 800 песням. Сейчас народной артистке РСФСР 95 лет, и у неё коронавирус.

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова госпитализирована в Москве

"Людмила Алексеевна Лядова госпитализирована с коронавирусом, врачи оценивают её состояние как стабильно тяжёлое, но с положительной динамикой. Легкие поражены на 75%", — сообщил агентству ТАСС представитель артистки Виталий Мирошников.

Медики считают, что у людей старше 65 лет повышается риск тяжёлого протекания коронавирусной инфекции, а также возникновения осложнений после перенесённого заболевания. Представитель артистки уточнил, что она находится в терапевтическом отделении, а не в реанимации.

Песни Людмилы Лядовой исполняли многие звёзды советской эстрады: Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Клавдия Шульженко и другие. А её композиции "Старый марш" и "Барабан" были в репертуаре всех военных ансамблей Советского Союза.

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Автор: Людмила Черткова
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