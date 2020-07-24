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Надежды кинотеатров рухнули: Disney откладывает выход трех блокбастеров

Культура

Корпорация Уолт Дисней официально объявила, что выход на экраны самых ожидаемых фильмов: "Аватар" и "Звездные войны" — отложен на год. А "Мулан", который был заявлен в прокат в конце августа, вообще исключен из расписания кинотеатров.

Напомним, сиквел "Аватара" должен дебютировать в кинотеатрах в декабре 2022 года, а следующий фильм "Звездных войн" — в декабре 2023 года.

"Рост числа случаев заболевания вирусом в США и глобальное влияние коронавируса на производство обусловили приостановку наших планов по выпуску кинокартины "Мулан", поскольку мы оцениваем, как мы можем наиболее эффективно донести этот фильм до аудитории по всему миру", — написано в пресс-релизе кинокомпании.

Задержка "Мулан" последовала за решением Warner Bros отложить августовский выпуск триллера Кристофера Нолана "Тенет".

Владельцы кинотеатров возлагали надежды на эти два фильма, чтобы спасти часть прибыльного летнего сезона.

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