Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о том, что люди, купившие билеты на культурные мероприятия, которые позже были перенесены из-за коронавируса смогут пойти на них без всяких доплат, либо полностью вернуть свои деньги.

"У людей будет теперь две возможности: либо получить деньги за мероприятия, которые были отменены в период пандемии, или если экскурсия, концерт или спектакль переносятся на другой срок, когда уже все хорошо — воспользоваться ваучером на эту услугу, но уже на другую дату и, самое главное, без каких-либо доплат", — сказал Чернышенко.