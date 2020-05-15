Участник шоу "Танцы со звездами" Иван Стебунов с легкостью может похвастаться своей физической подготовкой. Но поклонники замечали очень сильную одышку у танцора после каждого выступления. Мужчина прокомментировал замечания внимательных зрителей.
"Мне диагностировали пневмоторакс правого легкого, это когда орган разрывается. Была киста, которая проросла в бронхи. Спасибо хирургам Склифа. 9 октября они удачно провели операцию, и вот теперь я танцую", — рассказал Иван порталу "СтарХит".
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