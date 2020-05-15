Иван Стебунов задыхается после выступлений в шоу "Танцы со звездами"

Участник шоу "Танцы со звездами" Иван Стебунов с легкостью может похвастаться своей физической подготовкой. Но поклонники замечали очень сильную одышку у танцора после каждого выступления. Мужчина прокомментировал замечания внимательных зрителей.