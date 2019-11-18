Финал международного кинофестиваля Snowvision пройдет на "Роза Хутор"

На "Роза Хутор" пройдет финальный этап и награждение победителей международного кинофестиваля спортивных фильмов Snowvision. С 19 по 22 декабря на курорте покажут самые громкие премьеры спортивных экшн-фильмов.

Кинофестиваль, который проводится уже в третий раз, объединяет сильнейшие зарубежные киностудии и российские команды, снимающие фильмы о горных лыжах и сноуборде. В этом году он стартовал 14 ноября и продлится до 22 декабря. Заявки от творческих групп для участия в программе фестиваля по категориям "Любители" или "Профессионалы" принимались до 1 октября.

Благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации кинофестиваль приобрел международный статус и в число финалистов 2019 года кроме российских вошли около 50 киноработ из Европы, Северной и Южной Америки. Именно в рамках SNOWVISION у отечественного зрителя есть возможность увидеть на большом экране самые громкие премьеры спортивных экшн фильмов.

В этом году кинофестиваль пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске и Сочи. В каждом городе SNOWVISION задержится на 4 дня. В его официальной кинопрограмме 2019 года значится 8 фильмов, 7 из которых покажут в России впервые.

В состав жюри кинофестиваля входят такие известные в российском сообществе лыжников и сноубордистов персоны как: Иван Малахов, Максим Балаховский, Андрей Москвин.

Именно жюри определит победителей третьего SNOWVISION в конце декабря на территории горного курорта "Роза Хутор", где с 19 по 22 декабря во время официального открытия сезона пройдет финальный этап SNOWVISION TOUR и церемония награждения победителей. По итогам фестиваля будут вручены награды в номинациях: "Лучший монтаж", "Лучшая операторская работа", "Лучшее фото", "Лучший короткий метр", "Лучшее видео", "Падение года", "Riders choice", "Фильм года".

Более детально ознакомиться с программой кинофестиваля, датами проведения и приобрести билеты можно на страничке кинофестиваля в социальных сетях @snowvisionfest, а также через официальный сайт: www.snowvision.ru