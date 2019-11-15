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"Союзмультфильм" выпустит продолжение мультфильма "Ну, погоди!"

Культура

 Киностудия "Союзмультфильм" объявила о запуске нового цикла знаменитого советского мультфильма "Ну, погоди!", героям которого в этом году исполнилось 50 лет.

"Первую серию можно будет увидеть в начале лета следующего года, после этого будет по нашему плану 26 новых серий про "Ну, погоди!", — цитирует "Интерфакс" сообщение председателя правления киностудии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой.

Вице-премьер Ольга Голодец назвала перезапуск мультфильма "подарком нашему младшему поколению". Забыла, видимо, что не особо давно — в апреле 2018 года — именно "Ну, погоди!" был объявлен "мультиком, не рекомендованным для детского просмотра".

Впрочем, в июне текущего года он, по данным ВЦИОМ, занял первое место в рейтинге любимых мультфильмов россиян.

"Ну, погоди!" — мультфильм киностудии "Союзмультфильм", первый выпуск которого был 6 мая 1969 года. Режиссер Геннадий Сокольский снял "нулевую" серию для мультжурнала "Веселая карусель", главная идея которой легла в основу мультсериала "Ну, погоди!".

В основе сюжета лежит постоянно оканчивающаяся неудачей погоня Волка за Зайцем в надежде его съесть. В итоге Заяц всегда оказывается невредим, а Волк в конце каждой серии говорит или кричит: "Ну, Заяц, погоди!". Режиссером самого мультсериала стал Вячеслав Котеночкин. Роль Волка озвучивал актер Анатолий Папанов, зайца — актриса Клара Румянцева. Мультфильм входит в "Золотую коллекцию" киностудии.

Ранее студия перезапустила "Простоквашино", а также задумалась об экранизации других произведений Эдуарда Успенского. В новых мультиках героев осовременили, научили пользоваться мобильниками и ввели новых персонажей. Например, у Дяди Фёдора появилась сестра.

Теперь и взрослые, и дети будут строить догадки: что же произошло за много лет с Волком и Зайцем.

Темы "ну погоди!" перезапуск новые серии юлиана слащева союзмультфильм
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"Союзмультфильм" выпустит продолжение мультфильма "Ну, погоди!"
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