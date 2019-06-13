Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос с целью выяснить любимый мультфильм россиян.
Подавляющее большинство опрошенных — 65% — признались социологам, что любят "Ну, погоди!".
Треть респондентов — 31% — своим любимым мультфильмов считают "Каникулы в Простоквашино".
16% респондентов признались сотрудникам ВЦИОМ в любви к мультику "Маша и Медведь".
Согласно предоставленной информации, граждане РФ также котируют мультфильмы "Винни-пух и все-все-все", "Чебурашка и крокодил Гена", "Кот Леопольд" и "Ежик в тумане".
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Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
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